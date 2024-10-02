Многодетные семьи получат электронное удостоверение

Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения "Госуслуги"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным. Так, уже сейчас с QR-кодом можно сходить в федеральный музей, театр или на выставку со скидкой.

В дальнейшем перечень льгот для многодетных, которые можно будет получить по QR-коду, планируется расширять. При этом каждый регион определяет их самостоятельно, уточнило ведомство.

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на «Госуслугах» в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода. Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде.