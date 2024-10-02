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Многодетные семьи получат электронное удостоверение

Источник:
Sibnet.ru
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Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения "Госуслуги"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным. Так, уже сейчас с QR-кодом можно сходить в федеральный музей, театр или на выставку со скидкой.

В дальнейшем перечень льгот для многодетных, которые можно будет получить по QR-коду, планируется расширять. При этом каждый регион определяет их самостоятельно, уточнило ведомство.

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на «Госуслугах» в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода. Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде.

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Топ комментариев

Root_in

дык последние семерки были инжекторные, причем тут карбюратор?

Asd10

Подсказчику - чупа-чупс. Вы, подначальницы, однообразные как яйца. Даже на правое и левое не отличаетесь...

Asd10

На манеже всё те же. Какое решение каждый член будет принимать сам? К примеру Литва что то там примет....

Asd10

У начальницы нахватался ЦСВэшных блох? 😄Как то по фик что там тебя раздражает. О забор почешись.