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Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса

Источник:
Sibnet.ru
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Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

«Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Премьер отметил, что все «показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — выполнены».

По данным Росстата, в 2023 году потребление россиянами мяса и мясопродуктов обновило исторический рекорд. В среднем на одного россиянина пришлось 98 килограммов мяса.

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Топ комментариев

Root_in

дык последние семерки были инжекторные, причем тут карбюратор?

Asd10

Подсказчику - чупа-чупс. Вы, подначальницы, однообразные как яйца. Даже на правое и левое не отличаетесь...

Asd10

На манеже всё те же. Какое решение каждый член будет принимать сам? К примеру Литва что то там примет....

Asd10

У начальницы нахватался ЦСВэшных блох? 😄Как то по фик что там тебя раздражает. О забор почешись.