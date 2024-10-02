Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса

Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

«Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Премьер отметил, что все «показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — выполнены».

По данным Росстата, в 2023 году потребление россиянами мяса и мясопродуктов обновило исторический рекорд. В среднем на одного россиянина пришлось 98 килограммов мяса.