Названа самая хитрая тактика создания сплетен

Сплетни «с ноткой» беспокойства о благополучии другого человека чаще воспринимаются окружающими как забота, а не как осуждение, выяснили ученые из Университета Нью-Мексико.

В трудовых коллективах сплетни выступают неотъемлемой частью жизни. Но такое занятие может быть рискованным делом, поскольку репутация сплетника в офисе может серьезно навредить социальному статусу.

Исследователи обнаружили уловку, которая помогает сплетникам создавать лучшее впечатление о себе. Она заключается в ложном беспокойстве о благополучии объекта слухов, говорится в статье ученых, опубликованной журналом JESР.

Подобная хитрая технология предполагает подмену набора слов для сплетни с сохранением целевой информации. В ходе эксперимента добровольцам обоих полов предложили рассмотреть два сценария создания сплетен.

Основой обоих служила фраза «Кейт в последнее время слишком много тратит. Она с трудом оплачивает счета по кредитной карте». После этого к основной фразе присоединялась добавочная, выражающая беспокойство («Если бы я мог ей помочь») или критика («Как глупо»).

Участники исследования оценили «злобных» сплетниц как менее заслуживающих доверия и социально одобряемых. При этом негативные сплетни, распространяемые с озабоченностью, эффективно вредили репутации обсуждаемых лиц, одновременно защищая репутацию сплетниц.