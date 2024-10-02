Красноярского подростка заподозрили в убийстве опекунши

Подростка из Железногорска подозревают в убийстве опекунши, он задержан, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 15-летний подросток проживал в приемной семье. Вечером 1 октября он поссорился с 54-летней опекуншей. Молодой человек он взял нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки.

Подросток жил вместе опекуном и ее пожилой матерью. По данным полиции, семья, в которой воспитывался несовершеннолетний, была признана «находящейся в социально-опасном положении».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Но несовершеннолетний не может получить больше 10 лет. Подросток задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.