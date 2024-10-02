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Красноярского подростка заподозрили в убийстве опекунши

Источник:
Sibnet.ru
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Подростка из Железногорска подозревают в убийстве опекунши, он задержан, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 15-летний подросток проживал в приемной семье. Вечером 1 октября он поссорился с 54-летней опекуншей. Молодой человек он взял нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки.

Подросток жил вместе опекуном и ее пожилой матерью. По данным полиции, семья, в которой воспитывался несовершеннолетний, была признана «находящейся в социально-опасном положении».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Но несовершеннолетний не может получить больше 10 лет. Подросток задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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Топ комментариев

Root_in

дык последние семерки были инжекторные, причем тут карбюратор?

Asd10

Подсказчику - чупа-чупс. Вы, подначальницы, однообразные как яйца. Даже на правое и левое не отличаетесь...

Asd10

На манеже всё те же. Какое решение каждый член будет принимать сам? К примеру Литва что то там примет....

Asd10

У начальницы нахватался ЦСВэшных блох? 😄Как то по фик что там тебя раздражает. О забор почешись.