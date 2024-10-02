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Запуск ракет по Израилю сняли на видео с пассажирского самолета

Источник:
New York Post
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Пилот авиакомпании British Airways, совершавший рейс в Дубай, снял на видео запуск иранских ракет в сторону Израиля.

Ролик опубликовала газета New York Post. На кадрах видно, как в воздух взмывает вереница оранжевых огней — иранских баллистических ракет. Причем, летят они относительно недалеко от самолета.

«Все ракеты благополучно пролетели мимо авиалайнера, но кадры показывают, насколько Иран был близко к международному инциденту, выпустив снаряды в небо, не убедившись предварительно в том, что они находятся вдали от гражданских воздушных судов», — отмечает издание.

Вечером во вторник, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Иранские власти назвали этот ответом на убийство в Ливане лидера движения «Хезболла» Сайеда Насраллы.

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