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Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды

Источник:
ТАСС
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано в России экстремистским и запрещено), принятый парламентом.

«Президент не подписала закон. В то же самое время она не накладывала вето на закон. Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру», — сказала ТАСС сотрудница администрации Зурабишвили.

Согласно гузинскому законодательству, если президент отказывается от подписания закона и не накладывает на него вето, документ подписывает спикер парламента.

Парламент Грузии 17 сентября принял закон, касающийся запрета пропаганды ЛГБТ и смены пола. Целью закона назвали уточнение вопросов, связанных с браком, усыновлением несовершеннолетних и опекой, использованием медицинских манипуляций для смены пола.

Грузинское законодательство ввело запрет на регистрацию любых браков, помимо союза мужчины и женщины, на усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и хирургические операции по смене пола. За нарушение предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком от года до четырех лет.

Грузинский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды раскритиковали на Западе. В Евросоюзе заявил, что он подрывает основные права грузинского народа, чреват дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения.

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