Тело Марадоны разрешили перенести в мавзолей

Суд города Сан-Исидро разрешил перенести тело легендарного аргентинского футболиста Диаего Марадоны в мавзолей в центре Буэнос-Айреса.

«Если перенос тела никаким образом не поставит под угрозу его сохранность, то нет оснований для отклонения запроса», — говорится в решении суда, опубликованном газетой Clarin.

Разрешение запрашивали дочери Марадоны Дальма и Джаннина. Семья футболиста хочет, чтобы все желающие могли отдать дань памяти легенде футбола. Для этого в Буэнос-Айресе строят мавзолей.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча.

Тело Марадоны после смерти покоится на закрытом кладбище в пригороде Буэнос-Айреса. «После долгих раздумий я хотел бы высказать желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в окружении моих трофеев, личных и памятных вещей», — писал аргентинец адвокату Матиасу Морле.