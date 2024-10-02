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РАН отреагировала на призывы запретить теорию Дарвина

Источник:
Sibnet.ru
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Чарльз Дарвин
Фото: © Public Domain

Отказ от преподавания в школе теории Дарвина приведет к увеличению научной безграмотности. Исключение эволюционной теории из школьного курса биологии недопустимо, заявила комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете Российской академии наук (РАН).

«Теория Дарвина о механизмах возникновения биологического разнообразия является неотъемлемой частью современной теории эволюции, подтверждается экспериментальными наблюдениями, воспроизводится в лабораторных условиях и согласуется с данными из смежных областей», — говорится в заявлении комиссии, опубликованном в RTVI.

Сформулированные Дарвином принципы, дополненные современными учеными, используются как в фундаментальных, так в прикладных направлениях в биологии, например, при разработке лекарств, в генной инженерии, в изучении старения, указали ученые.

По мнению членов комиссии РАН, знакомство с теорией эволюции способствует духовному разложению не больше, чем изучение таблицы Менделеева, второго начала термодинамики или устройства Солнечной системы.

«Напротив, отказ от преподавания фундаментальной для всей биологии теории эволюции приведет к увеличению научной безграмотности», — говорится в заявлении.

Новый виток обсуждения «ненаучности теории Дарвина» получил после того, как помощник премьер-министра России, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, назвав ее «ошибочной» и «идущей вразрез с религией». Его поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что эволюционная теория не является фактором в антирелигиозных спорах, а, наоборот, «свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции».

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