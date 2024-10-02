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Минобороны предложило вернуть морским офицерам пилотки

Источник:
РБК
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Минобороны предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. Адмиралы получат парадно-выходные тужурки, офицерам и прапорщикам снова будут выдавать пилотки

В вещевом управлении Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РБК сообщили, что изменения в документ касаются формы офицеров флота.

В частности, речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета. На них, согласно документу, предусмотрено пятипроцентное золочение на воротнике.

Отказ от пилоток предусматривало распоряжение «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», тогда приостанавливалась выдача военным шерстяных пилоток, «предусмотренных нормами № 26 и 31 норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», следовало из документа.

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