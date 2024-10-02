Госдума ужесточит наказание за фиктивную регистрацию мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 60 миллионов
рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц
повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие
у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации
незаконной миграции», приводит РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.
Речь идет о нарушении правил въезда, миграционного учета,
передвижения и порядка выбора места жительства, а также незаконного
осуществления трудовой деятельности.
Совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом
от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное совершение — от 10
до 60 миллионов рублей с конфискацией.