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Госдума ужесточит наказание за фиктивную регистрацию мигрантов

Источник:
РИА Новости
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Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции», приводит РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Речь идет о нарушении правил въезда, миграционного учета, передвижения и порядка выбора места жительства, а также незаконного осуществления трудовой деятельности.

Совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

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Топ комментариев

Root_in

дык последние семерки были инжекторные, причем тут карбюратор?

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!

Asd10

Подсказчику - чупа-чупс. Вы, подначальницы, однообразные как яйца. Даже на правое и левое не отличаетесь...