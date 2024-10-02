Госдума ужесточит наказание за фиктивную регистрацию мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции», приводит РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Речь идет о нарушении правил въезда, миграционного учета, передвижения и порядка выбора места жительства, а также незаконного осуществления трудовой деятельности.

Совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.