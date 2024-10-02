Маск предрек превращение авто с ДВС в лошадей

Американский бизнесмен, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в будущем мир пересядет на электрический транспорт.

«Почти все средства передвижения в долгосрочной перспективе станут полностью электрическими», — написал Маск в соцсети X.

По его мнению, автомобили с двигателями внутреннего сгорания станут редкостью, как это когда-то произошло с лошадьми.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году мировые продажи электромобилей достигнут 17 миллионов машин по сравнению 14 миллионами годом ранее. Доля электромобилей в общих продажах составит около 20%.