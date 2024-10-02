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Нетаньяху пообещал Ирану расплату за удар по Израилю

Источник:
«Интерфакс»
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Израиль накажет Иран за массированный ракетный удар по израильской территории, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху

«Иран совершил большую ошибку, и он заплатит за это», — приводит «Интерфакс» заявление израильского премьера.

По его словам, атака Ирана провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США. «Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и принимать ответные меры против наших врагов», — отметил Нетаньяху.

«Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни напал на нас, мы нападем на них», — добавил он.

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон ранее заявил, что «Иран осуществил самую крупную и жестокую ракетную атаку против государства Израиль на сегодняшний день».

По данным американских СМИ, Иран выпустил по Израилю в общей сложности 220 ракет двумя волнами в течение 30 минут.

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