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Законопроект о штрафах за опасное вождение прошел первое чтение

Источник:
Sibnet.ru
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Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Лихачей предлагают штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное правонарушение уже лишать права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

«Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Он включен в пункт 2 — «Общие обязанности водителя», в подпункт, где перечислено то, что водителю запрещается.

Опасным вождением считаются «шашки» — многократные перестроения, «нервяки» — подрезание при перестроении, «торопыги» — несоблюдение безопасной дистанции, «грядки» — несоблюдение бокового интервала, «воспитатели» — резкое торможением перед другим транспортным средством, «упертый» — препятствование обгону.

Автоэксперты с момента появления термина в ПДД говорили о расплывчатости формулировок. Пока не ясно, как будут штрафовать «опасных» водителей: смогут это делать только инспекторы ГИБДД, или нарушения будут фиксировать камеры видеонаблюдения. 

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Топ комментариев

Root_in

дык последние семерки были инжекторные, причем тут карбюратор?

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!

Asd10

Подсказчику - чупа-чупс. Вы, подначальницы, однообразные как яйца. Даже на правое и левое не отличаетесь...