Аналитик оценил вероятность прогноза о долларе по 150 рублей

Мнение, что доллар по 150-160 рублей соответствует интересам российской экономики, весьма сомнительно, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«На таких прогнозах часто спекулируют эксперты. Рано или поздно все может произойти, но какой период времени мы рассматриваем? Все зависит от горизонта прогнозирования», — сказал Калманович в интервью «Прайм».

Он напомнил, что прогноз по курсу доллара от Минэкономразвития — 100 рублей в июле 2026 года. То есть, власти исходят из того, что рубль продолжит дешеветь, но не так быстро.

Слишком быстрое обесценивание рубля разогнало бы инфляцию, с которой старательно борются финансовые власти, отметил аналитик.

По словам Калмановича, надежнее всего ориентироваться на фундаментальные факторы. Прежде всего, это нефтегазовые доходы.