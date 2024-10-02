Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбер со среды, 2 октября повышает ставки по базовым
ипотечным программам, сообщила пресс-служба банка.
«Со 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам
увеличены на 0,9 процентных пункта. Таким образом, минимальные ставки на "Домклик"
на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном — 21,6%», — сказано в
сообщении.
Пресс-служба отметила, что по базовой программе «Нецелевой
кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в
размере 1 процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья.
Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь 24,3%».
Также ставки по базовым программам в сегменте индивидуального
жилищного строительства увеличены на 1,8 процентных пункта. Минимальные ставки
на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли
составляют 23,1%.