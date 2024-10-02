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Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Источник:
Sibnet.ru
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Сбер со среды, 2 октября повышает ставки по базовым ипотечным программам, сообщила пресс-служба банка.

«Со 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентных пункта. Таким образом, минимальные ставки на "Домклик" на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном — 21,6%», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь 24,3%».

Также ставки по базовым программам в сегменте индивидуального жилищного строительства увеличены на 1,8 процентных пункта. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%.

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