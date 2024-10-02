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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Украина провела успешные испытания собственной новой баллистической ракеты, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», — сказал Зеленский во время выступления на форуме оборонных индустрий в Киеве. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

Президент Украины также выразил мнение, что оборонная отрасль страны «на пути к лидерству как минимум в Европе».

Зеленский уже сообщал, что Киев провел успешные испытания собственной баллистической ракеты, не приведя при этом никаких подробностей. Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что дальность ее полета может достигать 600-700 километров.

Сейчас у украинской армии есть ограниченное количество старых баллистических ракет — советских комплексов «Точка-У» с дальностью 120 километров. Также Вооруженные силы Украины располагают американскими ATACMS, которые бьют на 300 километров.

В 2000-х годах при президенте Викторе Ющенко было объявлено о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», который должен был стать аналогом российского «Искандера». Проект был остановлен при президенте Викторе Януковиче. В 2016 году было объявлено о возрождении проекта «Сапсан» под названием «Гром-2».

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Оборона #Оружие #Конфликты #Мир
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