Стало известно о планах Шольца поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить президенту России Владимиру Путину. Лидеры двух стран не говорили почти два года.

Телефонный разговор запланирован в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии, однако он пока еще не был официально запрошен, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Если разговор состоится, Шольц станет первым активно поддерживающим Украину западным лидером, возобновившим прямой контакт с российским президентом. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года.

В том же году последние переговоры с Путиным провели президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.

Шольц в интервью ZDF выступил за участие Москвы во втором «саммите мира» по Украине. По словам Шольца, настал момент, когда «необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».