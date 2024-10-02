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Стало известно о планах Шольца поговорить с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить президенту России Владимиру Путину. Лидеры двух стран не говорили почти два года.

Телефонный разговор запланирован в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии, однако он пока еще не был официально запрошен, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Если разговор состоится, Шольц станет первым активно поддерживающим Украину западным лидером, возобновившим прямой контакт с российским президентом. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года.

В том же году последние переговоры с Путиным провели президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон.

Шольц в интервью ZDF выступил за участие Москвы во втором «саммите мира» по Украине. По словам Шольца, настал момент, когда «необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».

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Политика #Мир
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