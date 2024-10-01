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Старые версии «Сбербанк-Онлайн» перестанут работать на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Старые версии приложения «Сбербанк-Онлайн» для iPhone скоро перестанут работать, сообщается в телеграм-канале кредитного учреждения.

Ограничения коснутся версий под номерами 12.15 и 14.3. Банк посоветовал пользователям проверить версию установленного на смартфоне приложения. Если оно старое, его потребуется переустановить.

Однако скачать или обновить приложение «Сбербанк-Онлайн» на iPhone сейчас самостоятельно нельзя. Для решения проблемы банк предлагает несколько способов.

Так, можно обратиться в офис Сбербанка лично. Кроме этого, можно воспользоваться бесплатной услугой «Выездной менеджер». В качестве альтернативного решения предлагается пользоваться веб-версией «Сбербанк-Онлайн».

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Топ комментариев

mosquito__2010

красавчик. пиндосы по другому не вкуривают, борзые как бараны

corrector

наверное самый головокружительный перехват из показанных в сети и по ТВ за всё время, наш реально...

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!