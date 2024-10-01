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Компания ABBYY уволила всех россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Компания ABBYY, которая является одним из крупнейших разработчиков программных продуктов для обработки документов и словарей, одновременно уволила всех сотрудников с российским гражданством.

Сокращения программистов затронули офисы компании на Кипре, в Белграде и Будапеште, пишет Mash. При этом после ухода из России в 2022 году ABBYY предложила своим российским сотрудникам возможность переезда и работы за рубежом.

Несколько сотен специалистов приняли это предложение. Однако вечером 30 сентября всех их уволили, сразу после соответствующего объявления сотрудникам отключили корпоративные доступы и связь.

По мнению уволенных сотрудников, компания решила заменить их индийскими разработчиками для сокращения затрат. Однако в штабквартире в Калифорнии российские сотрудники не пострадали.

ABBYY покинула российский рынок в 2022 году. Компания была основана российским студентом Давидом Яном в 1989 году. Наиболее известный продукт компании — программа для распознавания текста FineReader.

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Топ комментариев

mosquito__2010

красавчик. пиндосы по другому не вкуривают, борзые как бараны

corrector

наверное самый головокружительный перехват из показанных в сети и по ТВ за всё время, наш реально...

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!