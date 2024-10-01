Квантовые компьютеры оказались слишком слабыми для запуска Doom

Существующие квантовые компьютеры не смогут запустить игру Doom, выпущенную в 1993 году. Соответствующие расчеты провел разработчик Люк Мортимер, опубликовавший проект Quandoom на GitHub.

В рамках своего эксперимента Мортимер воссоздал первый уровень культового шутера для запуска на квантовом компьютере. Однако оказалось, что для запуска Quandoom требуются 70 тысяч кубитов и 80 миллионов логических вентилей.

Для сравнения — самый мощный на текущий момент квантовый компьютер компании Atom Computing имеет всего 1225 кубитов. Таким образом, текущее поколение подобных устройств не сможет запустить древнюю игру.

Разработчик отмечает, что первый уровень игры представлен в Quandoom базовой каркасной графикой, отсутствуют музыка и звук, а враги не могут перемещаться между комнатами. При дальнейшей доработке системные требования проекты значительно вырастут.