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Квантовые компьютеры оказались слишком слабыми для запуска Doom

Источник:
PCgamer
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Существующие квантовые компьютеры не смогут запустить игру Doom, выпущенную в 1993 году. Соответствующие расчеты провел разработчик Люк Мортимер, опубликовавший проект Quandoom на GitHub.

В рамках своего эксперимента Мортимер воссоздал первый уровень культового шутера для запуска на квантовом компьютере. Однако оказалось, что для запуска Quandoom требуются 70 тысяч кубитов и 80 миллионов логических вентилей.

Для сравнения — самый мощный на текущий момент квантовый компьютер компании Atom Computing имеет всего 1225 кубитов. Таким образом, текущее поколение подобных устройств не сможет запустить древнюю игру.

Разработчик отмечает, что первый уровень игры представлен в Quandoom базовой каркасной графикой, отсутствуют музыка и звук, а враги не могут перемещаться между комнатами. При дальнейшей доработке системные требования проекты значительно вырастут.

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Топ комментариев

mosquito__2010

красавчик. пиндосы по другому не вкуривают, борзые как бараны

corrector

наверное самый головокружительный перехват из показанных в сети и по ТВ за всё время, наш реально...

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!