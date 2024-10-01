Зеленский назвал ситуацию на линии фронта «очень сложной»

Ситуация на фронте ВСУ остается «очень, очень сложной», заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто. Это зависит от каждого в команде Украины», — сказал украинский лидер по итогам совещания с военным командованием.

Зеленский уточнил, что сейчас идет активная работа перед встречей в Рамштайне, где западным партнерам будут предоставлены «все детали и аргументы с нашей стороны», которые позволят обеспечить результаты на фронте и в дипломатии.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и международного признания этих регионов и Крыма частью России.

Кроме этого, Киеву необходимо отказаться от вступления в НАТО. Зеленский до этого подчеркивал, что рассчитывает начать мирные переговоры с Москвой уже в этом году, но на собственных условиях.