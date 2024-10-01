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Обновление Windows 11 сломало компьютеры

Источник:
Sibnet.ru
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Свежее обновление KB5043145 для Windows 11 обернулось настоящим кошмаром для пользователей. Его установка вызывает серьезные сбои в работе компьютеров, вплоть до «синего экрана».

Многие пользователи после обновления столкнулись с бесконечной загрузкой Windows 11 с автоматическим запуском функции восстановления при попытке починить или сбросить обновление, пишет портал PCWorld.

Некоторые пожаловались на неработающие клавиатуру, мышку и USB-порты. У других сломался Wi-Fi и функция BitLocker. Пользователи Linux из-под Windows сообщили о поломке Windows Subsystem for Linux (WSL 2.0).

Компания Microsoft уже подтвердила наличие проблемы, которая затрагивает компьютеры на Windows 11 версий 23H2 и 22H2.Она отозвала выпуск обновления KB5043145. В качестве временного решения описанных проблем можно удалить апдейт со своего ПК.

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Топ комментариев

mosquito__2010

красавчик. пиндосы по другому не вкуривают, борзые как бараны

corrector

наверное самый головокружительный перехват из показанных в сети и по ТВ за всё время, наш реально...

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!