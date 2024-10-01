Обновление Windows 11 сломало компьютеры

Свежее обновление KB5043145 для Windows 11 обернулось настоящим кошмаром для пользователей. Его установка вызывает серьезные сбои в работе компьютеров, вплоть до «синего экрана».

Многие пользователи после обновления столкнулись с бесконечной загрузкой Windows 11 с автоматическим запуском функции восстановления при попытке починить или сбросить обновление, пишет портал PCWorld.

Некоторые пожаловались на неработающие клавиатуру, мышку и USB-порты. У других сломался Wi-Fi и функция BitLocker. Пользователи Linux из-под Windows сообщили о поломке Windows Subsystem for Linux (WSL 2.0).

Компания Microsoft уже подтвердила наличие проблемы, которая затрагивает компьютеры на Windows 11 версий 23H2 и 22H2.Она отозвала выпуск обновления KB5043145. В качестве временного решения описанных проблем можно удалить апдейт со своего ПК.