Госдума ужесточила наказание за скрытые номера

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, существенно ужесточающий наказание за скрытие номеров на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление авто с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 года до 1,5 лет лишения водительских прав.

Помимо лишения прав, предусмотрена конфискация устройств для скрытия номеров, пишет «Интерфакс». Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 лет за повторное управление автомобилем без номерных знаков. Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.