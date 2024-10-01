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Госдума ужесточила наказание за скрытые номера

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, существенно ужесточающий наказание за скрытие номеров на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление авто с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 года до 1,5 лет лишения водительских прав.

Помимо лишения прав, предусмотрена конфискация устройств для скрытия номеров, пишет «Интерфакс». Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 лет за повторное управление автомобилем без номерных знаков. Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

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