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ТНТ снимет комедию «Мэр поневоле» с Яной Кошкиной в главной роли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ объявил о старте съемок нового комедийного фильма «Мэр поневоле», главную роль сыграет Яна Кошкина.

По сюжету, мэр города Николай Николаевич (Ян Цапник) представляет своего нового зама, якобы крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна (Яна Кошкина) была текила-герл.

После серьезного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь, Катрин – исполняющая обязанности мэра, так решил тот самый авторитет. Катрин планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем (Кирилл Нагиев) – молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск.

Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

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Топ комментариев

mosquito__2010

красавчик. пиндосы по другому не вкуривают, борзые как бараны

corrector

наверное самый головокружительный перехват из показанных в сети и по ТВ за всё время, наш реально...

corrector

это траур для тебя , данилушка

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!