Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары оружием НАТО по целям на территории России, признав, что эти решения каждая страна альянса будет принимать самостоятельно.

«Право Украины защищать себя не останавливается на границе, Украина должна иметь право на это. Но я не могу принять это решение, его каждая страна альянса будет принимать сама», — цитирует ТАСС Рютте.

Новый генсек НАТО отметил, что не видит «никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия» со стороны России. Об этом он заявил, комментируя внесение изменений в ядерную доктрину России.

При этом Рютте обвинил Москву в «безответственной ядерной риторике». По его мнению, страны НАТО не должны поддаваться угрозам о возможном применении ядерного оружия.