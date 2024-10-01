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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ обосновал невозможность возрождения «Жигулей»

Источник:
Sibnet.ru
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Возобновление выпуска классических «Жигулей» — ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 — невозможно, так как эти модели устарели, сообщил представитель АвтоВАЗа.

ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 — заднеприводные седаны с карбюратором. Первая модель выпускалась с 1980 по 2010 годы, вторая — с 1982 по 2012 год. ВАЗ-2107 — модифицированная люкс-версия автомобиля ВАЗ-2105 с более мощным двигателем.

«Возвращение "классики" невозможно, потому что данная компоновка для автомобилей компактного класса устарела. <...> Производственных линий и оснастки для "классики" давно нет. Если их делать заново, какой смысл повторять старую конструкцию?» — говорится в посте телеграм-канала «Поладим с LADA», который, как считается, ведут представили завода.

Автор поста привел примеры более современных технологий. Передний привод по сравнению с задним «более технологичный, безопасный, позволяет более эффективно использовать пространство кузова».

Возвращение карбюраторов тоже не имеет смысла. «Вспомните, как раньше настраивали карбюраторы. На слух, с подбором жиклеров! Много ли среди нас таких виртуозов?» — порассуждал он.

Инжектор гораздо надежнее, повышает характеристики автомобиля, его экологичность и ресурс. Его ремонт проще: есть диагностический разъем, а через приложения для смартфона можно распознать ошибку и устранить ее.

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Тема: Русские машины
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