Перечислены самые дефицитные профессии в России

Дворники, токари, врачи и повара стали самыми дефицитными профессиями в России, следует из данных сервиса Headhunter.

Индекс активных резюме на одну вакансию дворника составляет 0,9. Медианная зарплата — 31,1 тысячи рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом — 24%.

На одно свободное место токаря, фрезеровщика, шлифовщика приходится по одному резюме. Средняя зарплата у представителей этих специальностей — 140,8 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом она выросла на 32%.

Индекс активных резюме на одну вакансию для врачей, поваров, пекарей и кондитеров составляет 1,2. Что касается зарплаты, то у врачей ее медианный показатель составляет 85,2 тысячи рублей (плюс 21%), у поваров — 55,6 тысячи рублей (прирост 16%), у продавцов-консультантов — 48,3 тысячи рублей (повышение 23%).

Также есть дефицит администраторов магазина — у них медианная зарплата — 53 тысячи рублей, автослесарей и автомехаников (99,8 тысячи рублей), фармацевтов-провизоров (60,2 тысячи рублей), слесарей и сантехников (71,1 тысячи рублей). Есть потребность в агентах по недвижимости (146,9 тысячи рублей) и мерчандайзерах (43,5 тысячи рублей).