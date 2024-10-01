НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Перечислены самые дефицитные профессии в России

Источник:
Sibnet.ru
480 2

Дворники, токари, врачи и повара стали самыми дефицитными профессиями в России, следует из данных сервиса Headhunter.

Индекс активных резюме на одну вакансию дворника составляет 0,9. Медианная зарплата — 31,1 тысячи рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом — 24%.

На одно свободное место токаря, фрезеровщика, шлифовщика приходится по одному резюме. Средняя зарплата у представителей этих специальностей — 140,8 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом она выросла на 32%.

Индекс активных резюме на одну вакансию для врачей, поваров, пекарей и кондитеров составляет 1,2. Что касается зарплаты, то у врачей ее медианный показатель составляет 85,2 тысячи рублей (плюс 21%), у поваров — 55,6 тысячи рублей (прирост 16%), у продавцов-консультантов — 48,3 тысячи рублей (повышение 23%).

Также есть дефицит администраторов магазина — у них медианная зарплата — 53 тысячи рублей, автослесарей и автомехаников (99,8 тысячи рублей), фармацевтов-провизоров (60,2 тысячи рублей), слесарей и сантехников (71,1 тысячи рублей). Есть потребность в агентах по недвижимости (146,9 тысячи рублей) и мерчандайзерах (43,5 тысячи рублей).


Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Появилось напоминание о шестидневной рабочей неделе в октябре
Как восстановить пропущенный стаж для пенсии
Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате
Продолжительность рабочего дня рекордно выросла в России
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Выпущена бесплатная Windows 11
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
Госдеп США раскритиковал обновление ядерной доктрины России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
56
Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия
52
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
40
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
29
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»
28
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов