Израиль заявил о тяжелых боях с «Хезболлой» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с «Хезболлой» в Южном Ливане, заявил представитель армии Авихай Эдри в обращении к местным жителям.

«На юге Ливана идут ожесточенные бои, в ходе которых силы "Хезболлы" используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани», — приводит РИА Новости слова представителя ЦАХАЛ.

Минувшей ночью Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника.

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации.

После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.

Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными ударами по территории Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.