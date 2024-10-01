Появилось напоминание о шестидневной рабочей неделе в октябре

Шестидневная рабочая неделя ждет жителей России в конце октября, а празднование Дня народного единства будет коротким.

Длинная неделя начнется с 28 октября. Она продлится до 2 ноября включительно из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля — это было необходимо, чтобы провести непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным.

После окончания шестидневной рабочей недели россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Следующие длинные праздники — это новогодние каникулы. Согласно проекту Минтруда, начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года.