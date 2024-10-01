НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма-сказки «Огниво»

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © кадр из фильма «Огниво»

Фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Огниво» выйдет во прокат 24 октября, создатели проекта поделились трейлером.

История повествует о приключениях веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Однажды в поисках удачи он находит огниво, старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

Главные роли в фильме-сказке исполнили Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева. Режиссер фильма стал Александр Войтинский, снявший «По щучьему велению».

Съемки фильма «Огниво» проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт- Петербурге.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Беляковы в отпуске» почти догнали «Графа Монте-Кристо»
Сериал «Фарма» с Эйдельштейном вышел на PREMIER
Умер актер Роман Мадянов
Крыжовников начал съемки сериала по фильму «Москва слезам не верит»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»
Выпущена бесплатная Windows 11
Трамп констатировал исчезновение Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Самое обсуждаемое
56
Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия
40
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
29
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»
28
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов
24
Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться о мире