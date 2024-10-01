Вышел трейлер фильма-сказки «Огниво»

Фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Огниво» выйдет во прокат 24 октября, создатели проекта поделились трейлером.

История повествует о приключениях веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Однажды в поисках удачи он находит огниво, старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

Главные роли в фильме-сказке исполнили Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева. Режиссер фильма стал Александр Войтинский, снявший «По щучьему велению».

Съемки фильма «Огниво» проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт- Петербурге.