Стартует сериал «жЫЫЫзнь» с Галустяном и Ходченковой

Премьера первобытной комедии «жЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой в главных ролях состоится на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER в понедельник, 14 октября.

По сюжету, в первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жизнь.

Вождь (Михаил Галустян), которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен.

К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя «Придурков», куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни.

Светлана Ходченкова в сериале "жЫЫЫзнь" Фото: © пресс-служба ТНТ

В соседнем племени беглеца не убивают, а дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя «Придурков».

«"жЫЫЫзнь" — это всего лишь отличный, смешной, трогательный сериал, а в центре сюжета – на первый взгляд бессмысленная, но безумно увлекательная обыденность одного первобытного племени, и их слегка наивного, инфантильного Вождя, который не взирая на окружающий беспросветный кошмар, изо дня в день стремится сделать жизнь своих людей чуточку ярче и веселее», — цитирует пресс-служба ТНТ шоураннера проекта Эмиля Никогосяна.