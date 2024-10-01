Экстремально высокое загрязнение ртутью выявили в Иртыше под Омском

Экстремально высокое загрязнение ртутью, превышающее предельно допустимую концентрацию (ПДК) в пять и более раз, зафиксировано в Иртыше ниже по течению Омска, говорится в сообщении на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сводке ведомства сообщается, что в 3,16 километра ниже поселка Береговой, который находится ниже по течению Омска, выявлено 0,051 мкг/л ртути. Этот показатель соответствует экстремально высокому уровню загрязнения, или концентрации, превышающей ПДК в пять и более раз.

Это уже пятый случай выявления загрязнения Иртыша ртутью с начала года.