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Экстремально высокое загрязнение ртутью выявили в Иртыше под Омском

Источник:
Sibnet.ru
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Экстремально высокое загрязнение ртутью, превышающее предельно допустимую концентрацию (ПДК) в пять и более раз, зафиксировано в Иртыше ниже по течению Омска, говорится в сообщении на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сводке ведомства сообщается, что в 3,16 километра ниже поселка Береговой, который находится ниже по течению Омска, выявлено 0,051 мкг/л ртути. Этот показатель соответствует экстремально высокому уровню загрязнения, или концентрации, превышающей ПДК в пять и более раз.

Это уже пятый случай выявления загрязнения Иртыша ртутью с начала года.

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ЧП #Происшествия #Омск
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