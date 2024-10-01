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Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) показало кадры, на которых российский Су-35 совершил эффектный маневр прямо перед носом американского F-16.

Истребители NORAD перехватили российские военные самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски, говорится в сообщении командования.

Маневр российского истребителя Су-35 был «небезопасным, непрофессиональным и подвергал опасности всех», пожаловался командующий NORAD Грегори Гийо.

Минобороны России ранее сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

«Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в российском ведомстве.

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Оборона #Армия #Оружие #Видеоновости
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