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Интерес россиян к футболу резко упал

Источник:
Sibnet.ru
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Товарищеский матч Вьетнам – Россия
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Три четверти россиян равнодушны к футболу, их доля значительно выросла, следует из опроса ВЦИОМ. Российский футбольный союз (РФС) не согласился с такими результатами.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла с 43% в 2005 году до 77% в 2024. Доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз, а периодических — в два раза.

Еще в 2009 году каждый второй респондент мог назвать интересного ему действующего российского футболиста, сейчас это смогли сделать 17%. Чаше всего вспоминали Артема Дзюбу, Игоря Акинфеева, Андрея Аршавина и Александра Головина.

В 2023 году футболом интересовались 76% жителей России, это подтверждается рейтингами трансляций Российской премьер-лиги и Кубка России, приводит ТАСС реакцию Российского футбольного союза на опрос.

«Общий интерес падает, что вполне закономерно, нет интересных игр, люди не хотят тратить ни время, ни деньги на просмотр такого средненького футбола без игроков международного класса», — цитирует ТАСС главу РФС Вячеслава Колоскова.

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