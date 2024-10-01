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Генштаб пообещал не менять срок службы по призыву

Источник:
«Красная звезда»
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Срок службы по призыву в России останется неизменным, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Бурдинский в интервью «Красной звезде» отметил, что эта тема по-прежнему актуальна для новобранцев и их родителей, в связи с чем он подчеркнул, что мероприятия прошедшего и текущего призывов «никак не связаны с проведением специальной военной операции».

«Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», —  сказал генерал.

В России начался осенний призыв на срочную службу в армию. В ходе кампании, которая продлится по 31 декабря, в Вооруженные силы призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет.


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