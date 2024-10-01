Генштаб пообещал не менять срок службы по призыву

Срок службы по призыву в России останется неизменным, заявил
начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба
Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Бурдинский в интервью «Красной звезде» отметил, что эта тема
по-прежнему актуальна для новобранцев и их родителей, в связи с чем он
подчеркнул, что мероприятия прошедшего и текущего призывов «никак не связаны с
проведением специальной военной операции».
«Для участия в выполнении задач специальной военной операции
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде,
привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — сказал генерал.
В России начался осенний призыв на срочную службу в армию. В
ходе кампании, которая продлится по 31 декабря, в Вооруженные силы призовут 133
тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет.