Высочайшая вершина мира Эверест выросла на 50 метров

Китайские и британские геологи выяснили, что высочайшая гора мира Эверест «выросла» до 50 метров за последние 100 тысяч лет, говорится в сообщении Университетского колледжа Лондона (UCL).

«Гора Эверест и соседние с ней пики продолжают расти по той причине, что "изостатический отскок" поднимает их сильнее, чем снижается их высота под действием различных форм эрозии. Этот рост, порядка двух миллиметров в год, хорошо фиксируется при помощи систем GPS, и теперь мы знаем причину того, почему высота этого региона гор быстро растет», — цитирует ТАСС доцента (UCL) Мэттью Фокса.

Ученые предположили, что причиной этого может быть так называемый изостатический отскок — феномен подъема больших участков суши, которые ранее были придавлены массивами ледников или другими скоплениями массы.

В случае с Эверестом это произошло из-за формирования сети из речных ущелий. В результате этого давление на мантию постепенно ослабевает и высота Эвереста и соседних с ним высочайших вершин Гималайских гор ежегодно увеличивается примерно на 2 миллиметра.

Эти процессы могут объяснять то, почему Эверест значительно выше второй горной вершины мира, каракорумской горы Чогори(К2), а также почему Лхоцзе и Макалу на несколько сотен метров возвышаются над «соседями» по Гималаям.