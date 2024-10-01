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Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана

Источник:
Sibnet.ru
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Армия обороны Израяля
Фото: Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum / CC BY-SA 3.0

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлах" в Южном Ливане», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.  

Эти цели находятся в поселках, расположенных рядом с границей, и представляют непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля, уточнили в израильской армии.

Действия сухопутных войск поддерживают ВВС Израиля и артиллерия, нанося «точечные удары по военным целям в этом районе», заявили военные.

«Операция "Стрелы севера" будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации параллельно с боями в Газе и на других направлениях. Армия обороны Израиля продолжает действовать с целью достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей северного Израиля в свои дома», — отметила пресс-служба ЦАХАЛ.


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