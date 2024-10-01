Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению наземной
операции в приграничных районах на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Несколько часов назад Армия обороны Израиля начала
ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных
разведданных, против террористических целей и инфраструктуры
"Хезболлах" в Южном Ливане», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Эти цели находятся в поселках, расположенных рядом с
границей, и представляют непосредственную угрозу для населенных пунктов на
севере Израиля, уточнили в израильской армии.
Действия сухопутных войск поддерживают ВВС Израиля и
артиллерия, нанося «точечные удары по военным целям в этом районе», заявили военные.
«Операция "Стрелы севера" будет продолжена в
соответствии с оценкой ситуации параллельно с боями в Газе и на других
направлениях. Армия обороны Израиля продолжает действовать с целью достижения
целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения
жителей северного Израиля в свои дома», — отметила пресс-служба ЦАХАЛ.