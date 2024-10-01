Панарин назвал безответственным свое интервью с критикой Путина

Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал безответственным свое интервью 2019 года, в котором он критиковал российскую власть.

«Может быть, и нужно когда-то указать на ошибки. Но вот в моем случае как было? Это не был указ на ошибки — это был выстрел в воздух» — отметил Панарин в интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

Он назвал свое интервью пятилетней давности безответственным.

«Можно просто навязать мнение безответственное, неправильное <…> Можно сказать о чем-то, хотя на тот момент я ни в судах ни в каких не был ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно. Сравнивал видео из ютуба 12-минутные — ну, это же бредятина», — заключил Панарин.

Хоккеист порассуждал о том, что его мнению, например, о судебной системе, начинают верить 12-14-летние ребята, для которых он является авторитетом, но «это же просто глупость».

На вопрос о том, может ли у него как у гражданина быть мнение о судебной системе, Панарин ответил: «Мнение может быть, на кухне говори его».

В 2019 году Панарин в интервью Sports.ru сказал, что в России беззаконие, нет свободы слова, а людей «настраивают против всего мира». Хоккеист также утверждал, что президент Владимир Путин «уже не понимает, где — хорошо, где — плохо».