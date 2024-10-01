Экстрасенс Шепс нашел Алсу нормального мужчину

Алсу опубликовала в соцсети ролик Сергея Светлакова, где тот в образе женщины рассуждает о мужчинах. А экстрасенс Александр Шепс обратил внимание на переживания певицы Алсу и дал ей рекомендацию.

«Девочки, все эти мужчины кобеля, конечно, страшные. Есть только один честный, достойный мужчина, который может побороться за семью и за свою любовь и быть искренним и настоящим. Его фамилия Беляков», — говорит в ролике Светлаков.

Алсу добавила под ролик один из своих фирменных хештегов «НеВрет». Но, возможно, ролик связан не с личной жизнью певицы, а с пиаром нового фильма «Беляковы в отпуске».

Однако Шепс, увидев публикацию, обратился к певице. Он отметил, что на самом деле, вокруг есть очень много нормальных мужчин.

«Рекомендую оглянуться вокруг: в вашем окружении есть человек, на которого следует обратить внимание. Он, конечно, не такой как Беляков, но гораздо важнее то, что он не женат и всецело нацелен на семью и отношения», — написал Шепс в телеграм-канале.

Развод Алсу

Алсу в этом году развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Неофициальной причиной стала измена супруга, которую певица не смогла простить.

По слухам, виновницей разрыва пары стала модель Анастасия Решетова. Девушка связь с бизнесменом отрицала и заявляла, что не состояла с ним в отношениях, пока тот был женат. Но под такими заявления в соцсетях Решетовой Алсу ставила в комментариях хештег «Врет».