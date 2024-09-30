Промежуточную перепись россиян перенесли на 2028 год

Президент Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок проведения промежуточной переписи населения с 2026 года на 2028 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так называемая микроперепись должна проводиться не позже чем через пять лет после Всероссийской переписи. Так как последняя состоялась в 2021 году, промежуточную перепись необходимо было провести не позднее 2026 года.

Подписанный главой государства документ переносит крайний срок проведения переписи на два года — теперь ее планируется провести до 1 января 2029 года.

Микроперепись населения — выборочное статистическое наблюдение, которое охватывает не менее 5% всего населения.