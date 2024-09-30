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Стала известна величина материнского капитала в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3%. Таким образом, он достигнет суммы 676 398 рублей на первого ребенка и 893 835 рублей на второго.

Соответствующие цифры приведены в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В 2026 году материнский капитал на первенца составит 706 836 рублей, а в 2027 году — 735 109 рублей на первого. На второго и последующего детей его размер достигнет 934 058 и 971 420 рублей соответственно.

Согласно прогнозам Социального фонда России, в 2025 году за выплатами обратятся 1,36 миллиона человек, в 2026 году — 1,37 миллиона, в 2027 году — 1,39 миллиона человек.

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