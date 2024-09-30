Путин распустил рабочую группу Госсовета по коронавирусу

Президент России Владимир Путин распустил рабочую группу по коронавирусу в составе Госсовета, соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Ликвидировать рабочую группу Госсовета РФ, посвященную экономическим вопросам и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе главы государства, который вступает в силу с момента публикации.

Рабочая группа по противодействию COVID-19 была создана в марте 2020 года, ее возглавлял мэр Москвы Сергей Собянин. В марте 2022 года ее переименовали в рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в РФ вновь начала расти в августе. 6 августа было зафиксировано 7 777 заболевших, 24 сентября — уже 36 225. Согласно официальным данным Минздрава, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 24,4 миллиона человек, умерли 403 тысячи.