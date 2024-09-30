НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин распустил рабочую группу Госсовета по коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
166 1

Президент России Владимир Путин распустил рабочую группу по коронавирусу в составе Госсовета, соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Ликвидировать рабочую группу Госсовета РФ, посвященную экономическим вопросам и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе главы государства, который вступает в силу с момента публикации.

Рабочая группа по противодействию COVID-19 была создана в марте 2020 года, ее возглавлял мэр Москвы Сергей Собянин. В марте 2022 года ее переименовали в рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в РФ вновь начала расти в августе. 6 августа было зафиксировано 7 777 заболевших, 24 сентября — уже 36 225. Согласно официальным данным Минздрава, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 24,4 миллиона человек, умерли 403 тысячи.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов
Россия изменила условия применения ядерного оружия
Глава МВД объяснил низкие зарплаты участковых
Матвиенко в четвертый раз возглавила Совет Федерации
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»
Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия
Трамп констатировал исчезновение Украины
Обсуждение (1)
Картина дня
Проект бюджета России внесли в Госдуму
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
Кандидат в канцлеры ФРГ счел невозможной победу Украины
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.

GammiPluh

Еще не в отчаянии, но Сырский не оправдывает ожиданий, если бы не огромное количество отлавливаемых тарасиков...