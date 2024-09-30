«Яндекс» объяснил лишние списания денег за такси

Сотни клиентов «Яндекс Такси» 27 сентября столкнулись с лишним списанием денег за несовершенные поездки «по техническим причинам», сообщает пресс-служба компании.

Ранее одна из клиенток «Яндекс Такси» пожаловалась в соцсетях, что сервис пять часов списывал деньги с ее карты за поездки, которых она не совершала. В итоге с ее счета сняли 17 тысяч рублей.

Еще одна пользовательница сервиса рассказала, что ее задолженность за несовершенные поездки достигла 108 тысяч рублей.

Отмечается, что все списанные по ошибке средства уже полностью вернули клиентам. Сервис принес извинения за неудобства и заверил, что в настоящее время работает в штатном режиме.