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Раскрыто золотое правило пассивного дохода

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам стоит избегать попыток получить «легкие деньги» при инвестировании с целью получения пассивного дохода, предупредила сенатор Ольга Епифанова.

«Основная задача пассивного дохода — давать стабильную прибыль без участия получателя дохода. Однако, как и любая другая инвестиционная стратегия, пассивный доход таит в себе определенные риски, о которых нельзя забывать», — цитирует сенатора «Газета.ru».

Оптимальный пассивный доход — это инвестиционный счет, портфель из облигаций и дивидендных акций. Инвестору необходимо помнить, что всегда есть риск потерять вложенные деньги.

Эксперт рекомендует диверсифицировать свой портфель, чтобы минимизировать потери, а также помнить, что многие схемы пассивного дохода основаны на привлечении участников по принципу финансовой пирамиды.

Самым простым вариантом пассивного дохода является банковский вклад, отметила сенатор. По ее словам, разумнее всего распределить деньги в нескольких банках по 1,4 миллиона рублей, который защищены программой государственного страхования.

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mosquito__2010

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