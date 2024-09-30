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Патриарх Кирилл поддержал теорию Дарвина

Источник:
Sibnet.ru
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Эволюция не противоречит Божьему замыслу, заявил патриарх Кирилл. Он отметил, что не считает теорию натуралиста Чарльза Дарвина фактором в антирелигиозных спорах, а сам ученый был верующим человеком.

По словам патриарха, эволюция «свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», пишет «Коммерсантъ».

Заявление предстоятель РПЦ сделал во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус». Там он договорился о проведении ежегодного форума «Наука, религия и искусство».

Ранее бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить из школьной программы раздел о теории Дарвина. По мнению Хучиева, представления ученого противоречат религии и основам воспитания.

Инициатива бывшего главы регионального правительства была направлена главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.

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Жизнь #Религия
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