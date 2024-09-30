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Выпущена бесплатная Windows 11

Источник:
Neowin
839 0

Корпорация Microsoft выпустила бесплатную версию операционной системы Windows 11. Однако она имеет определенные ограничения.

Так называемая ознакомительная версия доступна на официальном сайте Microsoft, номер сборки — 26100.1742. Она появилась перед выходом крупного обновления 24H2. Windows 11 24H2 Enterprise не требует активации, однако у нее ограниченный период работы — 90 дней.

Операционная система предоставляется в ознакомительных и оценочных целях. После установки такой Windows 11 пользователю будет показываться обратный отчет дней до окончания бесплатной лицензии. Через 90 дней ее необходимо активировать либо удалить.

Если этого не сделать, то фон рабочего стола станет черным, система начнет регулярно выдавать предупреждения о необходимости покупки лицензионного ключа, а также перезагружаться через определенные промежутки времени. В остальном ее функционал сохранится.

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