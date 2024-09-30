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Суд отказал в смягчении приговора сбившему журналиста в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Областной суд отменил постановление о замене части наказания на принудительные работы в отношении Никиты Лазькова, виновного в смерти журналиста «Вести Новосибирск» Антона Лучанского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В удовлетворении ходатайства осужденного Лазькова Н.С. и представления врио начальника ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области Пьяных М.Н. о замене в порядке статьи 80 УК РФ неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительны работ отказать», — говорится в сообщении. 

В марте 2020 года Лазьков на автомобиле Mercedes сбил Лучанского, который выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Водитель был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и выплате 1 миллиона рублей семье погибшего.

В августе 2024 Первомайский районный суд смягчил наказание Лазькову, лишение свободы ему заменили на принудительные работы. Ходатайство о смягчении наказания Лазькову суд рассматривал третий раз. Первый раз он обращался в суд в 2022 году, а затем — в 2023 году.

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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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