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Эксперты перечислили продукты для роста мышц

Источник:
Sibnet.ru
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Шведские эксперты перечислили девять самых обычных продуктов, на которые следует обратить внимание тем, кто много тренируется, чтобы набрать мышечную массу.

В 100 граммах куриных яиц содержится 12 граммов белка. Желток богат множеством полезных веществ. Хлеб имеет плохую репутацию и это незаслуженно. Он содержит не только углеводы, но и белок. Но выбирать лучше цельнозерновые хлебобулочные изделия, приводит издание Expressen совет экспертов.

В 100 граммах куриного филе содержится 23 грамма белка и много всего полезного вроде витаминов группы В, фосфора, селена и цинка. Красное мясо — классический источник белка. Но эксперты советует съедать его не более 500 граммов в неделю. 

Лосось — настоящий допинг для мышц, в нем много полезных жиров, а также витамины группы В, витамин D, селен и магний. В 100 граммах этой рыбы содержится 20 граммов белка.

Много белка в цельнозерновых продуктах: в овсянке — 13 граммов, в гречке — 11 граммов на 100 граммов крупы. Ценны бобовые — фасоль, чечевица и горох. В 100 граммах сушеных соевых бобов содержится 34 грамма белка. И крупы и бобовые также полезны клетчаткой.

В 100 граммах творога содержится примерно 12 граммов белка. Орехи и семена отлично подходят для перекуса. В 100 граммах арахиса — 26 граммов белка, в 100 граммах тыквенных семечек — 25 граммов, а в 100 граммах семян подсолнечника — 23 грамма.

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