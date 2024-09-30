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Проект бюджета России внесли в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, в 2025 году доходы бюджета составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей, расходы — 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Дефицит составит около 0,5% ВВП.

При этом 24 триллиона рублей из расходов направят на реализацию госпрограмм, паспорта которых уже утверждаются для внесения в Госдуму. Приоритетными задачами в финансировании правительство назвало 19 нацпроектов.

В частности, в новом бюджете на 2025 год 6,4 триллиона рублей выделят на раздел «Социальная политика». На здравоохранение — 1,86 триллиона рублей, образование — 1,57 триллиона рублей, развитие транспортной системы — 1,48 триллиона рублей.

В проекте бюджета также предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Деньги пойдут на закупку вооружения, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК.

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