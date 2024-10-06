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Секс‑отрасль стала индикатором американской экономики

Источник:
Daily Star
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Студентка-экономист Амелия Линн, работающая в сексуальной индустрии США, разработала «индекс стриптизерш», предсказывающий экономические спады.

На примере спроса в индустрии для взрослых девушка показывает направление движения экономики в целом. И когда клиенты потуже затягивают пояса, ее отрасль одной из первых начинает испытывать трудности.

«Как правило, в первую очередь отказываются именно от секс-услуг: люди перестают ходить в стрип-клубы и тратить там наличные. В их сознании интим уходит на второй план и вытесняется беспокойством о том, как оплачивать еду и жилье и содержать детей», — пояснила Линн газете Daily Star.

По ее словам, клиенты, которые обычно пользуются услугами индустрии для взрослых по средней цене, в тяжелые времена переходят на более дешевые варианты или ограничиваются интернетом, где то же самое можно получить дешевле.


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Жизнь #Курьезы
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